Um relógio capaz de resistir a impactos e vibrações fortes, concebido paracontinuar a dar informação nos ambienbtes mais inóspitos? Só se pode estar a falar do ‘Mud Master’ da Casio, nome de código G-SHOCK GWG-1000, que, como a alcunha sugere, vive bem no meio do lodo. O design deste Casio caracteriza-se por ponteiros das horas e dos minutos de grandes dimensões, tal como a numeração, e um botão frontal que exprime a dureza destes relógios e ao mesmo tempo permite uma leitura prática e facilidade de utilização.