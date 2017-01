Continuar a ler





O mesmo pode dizer-se do bloco diesel 1.6 biturbo CDTi que debita 160 cv e entra agora nas versões 5 portas do Astra. Esta foi, aliás, a versão que conduzimos durante alguns dias, comprovando as respostas assertivas nos diversos desafios do trânsito e nos consumos. O preço, na versão (bem equipada) Dynamic Sport, acaba por compreender-se, até em função do estatuto de topo de gama.



A linha exclusiva



A nova versão ‘OPC Line’ engloba elementos estéticos no exterior – saias laterais e novo desenho dos para-choques dianteiro e traseiro -, aos quais soma bancos desportivos; jantes em liga leve de 17’; sensores de chuva e luz; equipamento de segurança ativa e passiva, bem como os sistemas ‘IntelliLink’ e ‘OnStar’, que garantem o infoentretenimento e a conectividade. Neste último caso não falta a presença de ‘hotspot’ exclusivo.



Técnica



Motor, 4 cilindros/16 válvulas/diesel

Cilindrada (cc), 1598

Potência (cv/rpm), 160/4000

Binário (Nm/rpm), 350/1500-2250

Velocidade máxima (km/h), 220

Aceleração 0-100 km/h (seg), 8,6

Consumo misto (l/100 km), 4,1

Emissões CO2 (g/km), 109

Capacidade do depósito (l), 48

Capacidade da bagageira (l), 370-1210

Comp/Larg/Alt (m), 4,370/2,042/1,845

Peso (kg), 1410

Preço (€), 31.760



() Versão gasolina 1.6 turbo 200 cv: €28.260







A Opel prepara ambicioso plano de renovação da gama até 2020, momento em que terá portefólio com 29 modelos e cumprido investimento total de 4 mil milhões de euros. Vem aí propostas como o Karl Rocks, o Crossland X ou a renovada família do Insígnia, mas este início de 2017 fica já assinalado pela entrada em cena dos motores que vêm completar a gama do Astra.O ‘Carro do Ano 2016’ (em Portugal e a nível internacional) recebe duas novas motorizações que são colocadas no topo da gama e, em simultâneo, estreia a série ‘OPC Line’ – baseada nas versões desportivas do Opel Performance Centre e que vem acentuar a personalidade do modelo do segmento C.Esta ‘OPC Line’ [ver outra peça] é um exclusivo da versão equipada com o novo gasolina 1.6 Turbo (200 cv), mas pode surgir como opção noutras motorizações. Uma lista que, agora completa, como já escrevemos, inclui 3 blocos gasolina e 4 diesel.As novidades passam pela introdução do já referido 1.6 Turbo com 200 cv, motor gasolina mais potente da gama Astra. Construído em alumínio, com injeção direta e turbocompressor, este bloco tem 300 Nm de binário, permite chegar aos 235 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/hora em 7 segundos. É opção para clientes que não descuram a lógica da condução mais desportiva.