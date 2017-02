Continuar a ler





Depois de passadeira, abdominais, flexões e mais uma série de exercícios que nem sei bem como completei, já começava a ficar da cor da camisola da Seleção que escolhi para esta treino. Por isso, a minha escapatória foi queimar tempo com perguntas à Raquel – "Porquê Bikini Fitness e Pole Fitness?"



"São variantes muito interessantes e que têm ganho mais mediatismo nos últimos tempos. O Bikini Fitness não foi muito bem aceite quando o trouxe para Portugal, em 2012. Era visto com outros olhos. Mas agora é a loucura e muita gente até começou a competir", contou-me muito orgulhosa.



E não se deixem enganar, porque o papel da Raquel foi determinante: "As mulheres avançam sem medo agora e eu ajudei a quebrar essa barreira. Agora já não tem medo nem preconceito de ficar um pouco mais musculadas."



Já no meu caso, nem músculo nem pulmão. A nossa última etapa de treino metia cordas e subir até ao teto. E como não nasci para ser comando, tive de delicadamente declinar este último exercício. Agora resta-me hibernar uns quantos dias e preparar-me para a nova missão do Record. Obrigado Raquel!



Autor: Pedro Tim 23

Ser YouTuber não é tão fácil como parece. Muitas horas a gravar, outras tantas a editar e, com tudo isto, demasiado tempo sentado à secretária a trabalhar.Quando fui convidado para ser YouTuber do Record, garanti que ia ter ainda mais cuidado com a minha saúde e com a minha imagem, mas não esperava que logo na estreia ficasse cara a cara com uma especialista. A Raquel Henriques, que sabe tudo sobre Bikini Fitness e Pole Fitness, foi a minha anfitriã e não me poupou nem por um segundo na minha visita ao Ginásio Mega Craque de Telheiras."Vá, vamos começar já com uma coisa diferente, ali nas argolas", disse-me ela com uma genica que nunca terei na vida. Mas aceitei, porque se o Record me quer em forma, eu alinho.