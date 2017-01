Continuar a ler





Técnica



Motor, Elétrico/síncrono/dianteiro

Bateria, Iões de lítio/400V

Potência (cv/rpm), 92/3000-3500

Binário (Nm/rpm), 225/3000

Velocidade máxima (km/h), 135

Aceleração 0-100 km/h (seg), 13,2

Consumo (Wh/km), 133

Autonomia (km), 300 (400 segundo norma NEDC)

Emissões CO2 (g/km), 0

Tempos de carga (h), 1h40m/25h (tomada caseira)

Peso da bateria (kg), 305

Capacidade da bagageira (l), 338

Comp/Larg/Alt (m), 4,084/1,730/1,562



Preço (€) a partir de 24.650

As 50 mil unidades comercializadas em 3 anos de existência do Renault Zoe, aliadas ao bom desempenho de modelos como o pequeno Twizy ou o comercial Kangoo, permitem à marca francesa reivindicar a liderança europeia na categoria dos veículos elétricos, condição que obriga a constante desenvolvimento da ‘eletrificação automóvel’. É o caso do novo Zoe, que viu duplicada a autonomia para os 400 km com uma única carga.A entrada em cena da bateria Z.E. 40, mais compacta e com maior densidade energética, é a responsável por este aumento, digamos, drástico, da autonomia do Zoe. O valor de 400 km com uma única carga é obtido apenas através do cumprimento nas normas NEDC (New European Driving Cycle), mas em condições reais de condução essa autonomia chega aos 300 quilómetros.Para assinalar a entrada no mercado do novo Zoe, a Renault chamou a imprensa internacional a Portugal e propôs percurso Lisboa-Óbidos-Lisboa com trajeto próximo dos 250 km e que incluía cidade, estrada e autoestrada. A missão foi cumprida a preceito, merecendo relevo a nova versão Bose do Zoe -- inclui interiores e tecnologia a piscar o olho à lógica ‘premium’. O preço é elevado, mais ainda para um carro do segmento B? O caminho faz-se caminhando.