A Samsung já tem disponíveis em Portugal as duas versões do seu Gear S3, a Frontier e a Classic. O smartwatch conjuga um design intemporal com a mais recente tecnologia móvel da marca – resistência à água, diversos sensores para diferentes tipos de utilizadores, desde barómetro, a velocímetro e altímetro, bem como GPS integrado. O Gear S3 tem mostrador circular de 1,3’’, processador dual-core de 1 GHz, RAM de 768 MB e 4GB para armazenamento. Preço entre os 360 e os 400 euros.