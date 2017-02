Uma cidade como Shanghai merece ser visitada com tempo. Começando na Old City, a cidade velha cuidadosamente preservada, um pequeno bairro com algumas lojas, templos, edifícios históricos em madeira e comida de rua, partimos à descoberta de uma autêntica cidade do futuro.

Para que o choque não seja tão grande, caminhamos em direção ao Bund, a zona colonial localizada mesmo em frente ao rio Huangpu. Estão ali alguns dos edifícios mais emblemáticos de antigas sedes de bancos e empresas de comércio. Tem ainda uma zona ribeirinha, muito procurada por locais e turistas ao final da tarde, especialmente na Primavera e no Verão.

Dali, temos uma vista brutal sobre Pudong, o distrito que simboliza a nova China [foto de cima)] Prédios gigantes, entre eles um dos mais altos do Mundo, a Shanghai Tower, com 632 metros; ou a emblemática Torre Pérola Oriental, o colorido edifício da televisão chinesa, integram uma visão panorâmica inesquecível. É possível ainda subir a qualquer das torres para ter uma perceção da dimensão de Shanghai, a maior cidade da China, com nada menos do que 23 milhões de habitantes.

Bairros a visitar Mas há outros bairros emblemáticos nesta metrópole. A Concessão Francesa, conhecida como a ‘Paris do Leste’, é a zona das classes mais altas, com lojas de alta costura e habitações de luxo. O mais tradicional é que dá nome ao rio, Huangpu: é ali que fica a Praça do Povo, o Parque do Povo, a câmara municipal e o museu da cidade, bem como uma rua pedonal destinada ao comércio e à alimentação. Um passeio à cidade flutuante de Zhujiajiao também é uma experiênca bastante aconselhável. DICAS



» Para entrar na China é obrigatório ter um visto, que deve ser tratado em exclusivo na embaixada de Lisboa. Custa 60 euros e demora quatro dias úteis.



» A rede de transportes é rápida e muito barata. Do aeroporto de Shanghai para o centro, o comboio Maglev atinge 430 km/hora. Para Pequim há um comboio-bala (1.300 km em 3h50).



Onde ficar: Há hotéis para todos os gostos e preços, partindo dos 15 euros e atingindo os 250 por uma noite.



Onde comer: Nada como entrar nos restaurantes típicos na zona da Old City.

Autor: Miguel Pedro Vieira