A Toyota otimizou o desenvolvimento da bateria, deu-lhe maior velocidade (mais 65%) de carregamento e conseguiu ainda que o Prius circule em modo elétrico até aos 135 km/hora – aqui através de um sistema de duplo motor elétrico. E para não haver complicações em determinados tipos de clima, o novo Prius Plug-In tem um sistema de aquecimento da bateria e do ar condicionado com bomba de calor com injeção a gás.Houve ainda naturais alterações na estética (agora um pouco mais consensual), mas o natural destaque vai para a autêntica montra de tecnologia ‘verde’ instalada no Prius. Tudo isto tem um preço e ele só será mais amigável para as empresas, que podem ganhar em termos fiscais com a aquisição desta versão Plug-In. Um cliente particular tem de reservar €41.200.O novo Prius Plug-In é automóvel inteligente na forma como é gerida a aliança entre o motor de combustão – Atkinson 1.8l a gasolina com 98 cv de potência –, os motores elétricos e a intervenção da energia armazenada na bateria. Basicamente, procura sempre a melhor solução face à forma como carregamos no acelerador e decidimos os ritmos de condução. O consumo anunciado de 1l/100 km resulta de condiçõesmuito específicas, mas os quase 300 quilómetros percorridos durante a apresentação internacional permitiram chegar a valores de 3,4l/100 km. E com ritmo de condução que não deixou de incluir períodos onde o velocímetro chegou aos 130 km/hora.As diferenças estéticas para a anterior geração tornam o Prius Plug-In num automóvel mais consensual em termos de ‘design’ – embora mantendo personalidade muito própria e diferente de modelos, digamos, convencionais. Na dianteira há novos pára-choques, novas óticas (Matrix LED) e novos piscas; a traseira também foi renovada e a porta é revestida a fibra de carbono. No interior, onde há apenas dois lugares traseiros, o destaque vai para o novo ecrã de 8’ com sistema ‘Toyota Touch’, enquanto o painel de instrumentos fica em posição central, dominando todo o ‘tablier’. A capacidade da bagageira não é referência, mas isso deve-se à presença da bateria de iões de lítio.