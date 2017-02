Continuar a ler





Poderia acrescentar mais um sem número de motivos e factos para que quem tem o hábito e faz o favor de ler estas simples histórias pudesse chegar a esta conclusão: "Coitados dos treinadores. Esta é uma profissão ‘lixada’! Nem tempo têm para viver a sua vida. E a colocarem a saúde em jogo."



No entanto, esta conclusão é ilusória. Pois não corresponde ao que se passa nos meandros do futebol. E porquê? Porque cada vez há mais treinadores. Mais aspirantes a treinadores. Mais pseudo-treinadores que põem para trás das costas tudo o que referi, procurando o sucesso, a fortuna, o reconhecimento, as primeiras páginas dos jornais, o acesso à ‘sociedade’ e a algumas ‘loiraças’, aos contratos publicitários e afins, à fama e muito mais. Só que aqueles que procuram e têm como único e principal objectivo obter estas benesses, nunca as atingirão e passarão, tipo ‘meteoritos’, por esta profissão.



Um verdadeiro treinador tem de ter paixão pelo que faz e, acima de tudo, amar o jogo e tudo o que está à sua volta. É por isso que o Zé Mourinho, o Guardiola, o Marco Silva, o Jardim, o Klopp, o Conte, o Luís Henrique, o Rui Vitória – que em 2003 estava a treinar o meu União Vilafranquense, contratando-o eu em 2004 para os juniores do SLB – o Zé Peseiro, o Bento e muitos outros, andam por aí, fazendo carreira e sucesso.



E, tal como os toureiros, cujo culto de morte sublime será na praça, também os verdadeiros e genuínos treinadores de futebol, por amor à sua ‘arte’, aspiram no seu íntimo abrir um telejornal, com a notícia de que ‘passaram para o outro lado’, com um enfarte fulminante, quando aos 90’+5 minutos de jogo, numa final da Champions, o seu avançado faz o golo da vitória em tão prestigiante e gigantesco acontecimento mundial. Em direto, ao vivo e a cores. Será? Ou estarei aqui a divagar?

Ser treinador profissional de futebol é ter uma vida de alto e intenso risco. É ter uma profissão solitária e estar sempre ‘na mira das espingardas’. É andar sempre com a casa às costas. É ter sempre de ‘domar os leões’ sem poder utilizar o chicote quando e como se quer. É ficar cedo com o cabelo grisalho tal o corrupio de emoções, preocupações, pressão e um sem número de arritmias. É passar noites sem dormir. A ver jogos e mais jogos no computador ou pela televisão. Analisar jogadores. Estudar os adversários. É estar sempre a viajar e a dizer adeus aos filhos. É não podê-los levar e trazer ao colégio as vezes que gostaríamos. E adiar os beijos de boa noite. É não poder passar muito tempo com a nossa mulher, já que o tempo livre é pouco e escasseia para o que nos dá prazer. É dormir muitas vezes sozinho, sem sentir o calor que gostaríamos de sentir no aconchego dos lençóis.É ‘levar’ com aqueles dirigentes que dizem saber muito de futebol, pois vêem o jogo há muitos anos. E a tentarem dar sempre palpites e fazer sugestões para o ‘team’. É a mesma coisa que dizer, que, pelo facto de irmos muitos anos ao cinema, temos capacidade para realizar um filme, qual Tarantino, Polanski, Orson Wells ou outro qualquer fazedor de magia.É viver sempre a 200 à hora. Contra tudo e contra todos. Pois só o primeiro ergue a taça e tem direito ao prémio de objectivos contemplado no contrato.

Autor: António Carraça