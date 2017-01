O Vernee Apollo apresenta argumento de peso para o convencer, desde logo a compatibilidade com tecnologia de realidade virtual, podendo inclusivamente ser adquirido em pacote com um par de óculos para o efeito.



O smartphone tem ecrã de 5,5’’ (resolução 2K), processador deca-core (a 2,5 GHz), 4GB de RAM, 64 GB para armazenamento interno, câmara de 21MP, USB-C e bateria de 3.180 mAh. Custa pouco mais de 280 euros, com os óculos.