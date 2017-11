Continuar a ler

De visita, e também em trabalho, esteve Pedro Alves, o jovem ex-profissional de futebol, agora responsável do departamento de scouting do Sp. Braga. Pelo bastante que conversámos e pelo conhecimento demonstrado do mercado de jogadores nacional e internacional, ficou para mim claro o porquê do seu clube ter a afirmação que tem tido ao longo dos anos e as opções acertadas e rentáveis que tem feito na seleção e contratação de jogadores de talento! O Pedro sabe o que faz. Apoiado pela sua estrutura de trabalho, e de acordo com o seu presidente e treinador, os resultados têm de aparecer.



Desde sempre assumi que "os projectos são as pessoas"! E estes dois são de qualidade! Meus amigos voltem sempre. Cá vos espero em breve para as nossas longas, discutidas e divertidas ‘charlas’.. De visita, e também em trabalho, esteve Pedro Alves, o jovem ex-profissional de futebol, agora responsável do departamento de scouting do Sp. Braga. Pelo bastante que conversámos e pelo conhecimento demonstrado do mercado de jogadores nacional e internacional, ficou para mim claro o porquê do seu clube ter a afirmação que tem tido ao longo dos anos e as opções acertadas e rentáveis que tem feito na seleção e contratação de jogadores de talento! O Pedro sabe o que faz. Apoiado pela sua estrutura de trabalho, e de acordo com o seu presidente e treinador, os resultados têm de aparecer.Desde sempre assumi que "os projectos são as pessoas"! E estes dois são de qualidade! Meus amigos voltem sempre. Cá vos espero em breve para as nossas longas, discutidas e divertidas ‘charlas’..

Durante a última semana tive o prazer de rever amigos e voltar a falar, com maior frequência, a nossa língua. Cá, na Colômbia, esteve o grande Eurico, central dos três ‘grandes’ nacionais e que construiu uma carreira ímpar, com base no trabalho, no compromisso e no talento de saber a importância que as suas características técnicas, físicas e de carácter, tinham na sua equipa. Falámos do passado. Falámos muito do jogo e da sua evolução. Falámos ainda mais do futebol português! Dos seus clubes, dos seus jogadores, dos seus dirigentes, da arbitragem e do VAR. E ainda do futebol sul-americano e das suas particularidades.À procura de um projecto profissional que o realize e lhe permita desenvolver os seus conhecimentos de muitos anos neste mundo da bola, o ‘russo’ fartou-se de ver jogos e jogadores, permitindo-lhe assim ter um conhecimento mais profundo do futebol colombiano.