A versão D4, com 190 cv e (excelente) caixa automática ‘Geartronic’ de 8 velocidades que tivemos oportunidade para conduzir é candidata a ‘Carro do Ano’ e foi categórica na afirmação de potencialidades.

O motor de 2.0l é naturalmente gastador em circuito urbano, mas a condição de estradista permite equilibrar a questão dos consumos. E fazer 7,1 l/100 km com um carro que pesa mais de duas toneladas e pode chegar aos 230 km/hora é interessante cartão de visita. Claro que o preço, como já escrevemos, está acima da média, mais ainda quando começa a missão de escolher níveis de equipamento e os muitos opcionais propostos pela Volvo. Mas o estatuto também conta.



Técnica



Motor - 4 cilindros/16 válvulas/diesel

Cilindrada (cc) - 1969

Potência (cv/rpm) - 190/4250

Binário (Nm/rpm) - 400/1750/2500

Velocidade máxima (km/h) - 230

Aceleração 0-100 kkm/h (seg) - 8,2

Consumo misto (l/100 km) - 4,5

Emissões CO2 (g/km) - 119

Capacidade do depósito (l) - 55

Capacidade da bagageira (l) - 560-1525

Comp/Larg/Alt (m) - 4,936/1,879/1,475

Peso (kg) - 2310

Preço (€) - a partir de 56.710



Equipamento de topo



Seria exaustivo listar todo o equipamento e opcionais à disposição na V90. Destacamos alguns, como o sistema de segurança preventiva ‘Intellisafe’; assistência ao estacionamento (câmaras à frente e atrás); visão 360 graus; faróis LED; painel de instrumentos digital com GPS; ecrã tátil de 9 polegadas que centraliza informação e funções.







Cada vez mais ameaçada pela pujança dos ‘crossover’ e dos SUV, a configuração carrinha (ou ‘station wagon’) continua a seduzir consumidores que procuram automóveis de utilização familiar onde o espaço, principalmente na bagageira, é argumento primordial. A nova Volvo V90 responde muito bem nesse capítulo particular, mas tem outros trunfos que a recomendam.É verdade que o preço está acima da média, mas a carrinha do construtor sueco assume a categoria ‘premium’ e pode bater-se com opositoras como a Mercedes Classe E, ou a Audi 6 Avant, só para citarmos alguns exemplos. O mesmo é dizer que a V90 marca pontos no ambiente a bordo, nos materiais utilizados e na tecnologia colocada à disposição de condutor e passageiros.Os quase 5 metros de comprimento – e que exigem habituação quando há desafios citadinos para cumprir – já dão ideia de imponência, certeza afirmada pelas linhas exteriores, que confirmam o estatuto sugerido no interior. Onde o maior senão está nos lugares traseiros, ótimos para dois passageiros, menos funcionais para um terceiro em função do túnel central.

Autor: Paulo Renato Soares