O Redmi Note 4 está aí com a difícil missão de suceder ao campeão da Xiaomi. As coisas mudam ligeiramente em relação ao Redmi Note 3, pois, no essencial, a receita da empresa chinesa mantém-se.



O smartphone Android tem ecrã de 5,5’’, processador Snapdragon 625 (octa-core a 2.0 GHz), RAM de 2/3 GB para a versão de 32 GB de armazenamento e de 4 GB para a de 64 GB de armazenamento (expansível por microSD até 128 GB), câmara de 13 MP, Dual SIM e bateria de 4100mAh. O preço rondará os 180 euros.