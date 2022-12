Famalicão-Tondela: dia de tudo ou nada na Allianz Cup

CÓD 112 FC Famalicão 1,72 Empate 3,1 Tondela 3,8

Dia de tudo ou nada para Famalicão e Tondela na Allianz Cup, com um duelo no qual um resultado que não seja a vitória deixará ambas as equipas fora da disputa por um lugar nos quartos-de-final. Ou quase...A atuar em casa, o Famalicão tem apenas 1 ponto até ao momento e está mesmo numa situação de estar obrigado a ganhar para poder continuar a sonhar em apanhar o Torreense no primeiro lugar. Quanto ao Tondela, com 2 pontos, não tem obrigação de triunfar, mas o empate deixaria a sua situação algo delicada.Olhando ao histórico recente, o Tondela leva oito jogos sem ganhar, ao passo que o Famalicão acumula três partidas com o mesmo dado. Em termos de golos, nenhum dos últimos sete jogos do Tondela teve 3 ou mais golos. Em cinco dos últimos sete do Famalicão, refira-se, ambas as equipas marcaram.Quanto ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, em dois jogos nos quais o marcador teve sempre 3 ou mais golos: 3-2 em Tondela e 2-1 em Famalicão. Tendência a repetir?