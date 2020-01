CSKA Moscovo-Dínamo Moscovo: duelo de rivais

Eternos rivais, CSKA Moscovo e Dínamo Moscovo defrontam-se esta terça-feira pelas 16h30 no CSKA Ice Palace, num duelo de topo da Conferência Oeste da KHL que colocará frente a frente o primeiro e o terceiro, respetivamente.



Mais bem colocada na tabela, o CSKA entra em campo na sequência de cinco vitórias consecutivas, ainda que tenha nesta partida a peculiar missão de corrigir uma época estranha a atuar em casa, já que apesar de ser líder tem um dos piores registos caseiros da prova, com apenas 9 vitórias em 16 jogos.



Quanto ao Dínamo, chega a esta partida com menos 6 pontos e vindo de duas vitórias consecutivas. Já fora de casa, refira-se, o Dínamo é a sétima melhor forma da Conferência, com 9 vitórias em 19 duelos.



Por fim, de referir que estas duas equipas já se defrontaram por duas vezes esta época, tendo o CSKA vencido ambos os duelos por 2-1. Como será ao terceiro?

CÓD 204 CSKA Moscovo 1.44 Empate 4.25 Dínamo Moscovo 5.52