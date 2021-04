Arsenal-Liverpool: jogo grande no Emirates

Depois da paragem para os jogos das seleções, volta a Premier League e logo com um jogo grande este sábado entre Arsenal e Liverpool, em partida da 30.ª jornada. Emblemas históricos, gunners e reds entram em campo bem longe dos melhores tempos, já que estão fora das posições europeias e vivem uma época para esquecer por completo.



Em melhor posição, no sétimo posto com 46 pontos, o Liverpool vem de duas vitórias consecutivas, mas chega a este jogo ainda com várias dores de cabeça no plantel, com a ausências de longa data de Joel Matip, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Jordan Henderson. Quem poderá voltar é Roberto Firmino, ainda que o estado de forma de Diogo Jota garanta praticamente a sua titularidade.



Quanto ao Arsenal, está duas posições abaixo na tabela, com menos 4 pontos, e ao contrário dos reds chega a este jogo após dois encontros seguidos sem ganhar. Para mais, os gunners levam já doze encontros seguidos a sofrer. Falando em golos, note-se que em seis dos últimos sete golos houve golos de ambas as equipas e em cinco deles registaram-se pelo menos 3 no total.



No que ao confronto direto diz respeito, há golos de ambas as equipas há nove partidas, sendo que o registo do Arsenal aponta já para 13 encontros com o Liverpool a sofrer. De resto, note-se que nos últimos sete encontros viram-se sempre pelo menos 3 golos no total do marcador, ainda que nas partidas de Taças (ou Supertaças) o registo seja inverso. Tal como se viu na Supertaça de agosto e também na Taça da Liga em novembro, aí o registo foi de dois golos e nenhum, respetivamente. Já no campeonato, em setembro, o Liverpool venceu por 3-1. Como será desta vez?

CÓD 163 Arsenal 3.01 Empate 3.41 Liverpool 2.17