Famalicão-V. Guimarães: duelo minhoto

Último colocado na tabela do campeonato nacional, com apenas 3 pontos conseguidos em três empates, o Famalicão recebe esta sexta-feira a visita do V. Guimarães, uma equipa que entrada da jornada 8 do campeonato está na décima posição, com 7 pontos, conseguidos com um triunfo, quatro empates e duas derrotas.



Em melhor posição, o Vitória entra emc ampo vindo de uma derrota diante do Benfica, que colocou um ponto final numa sequência de sete encontros seguidos sem perder, isto contando com duelos da Taça de Portugal e da Taça da Liga.



Quanto ao Famalicão, nos últimos oito encontros venceu um, empatou três e perdeu quatro, incluindo o mais recente, com desaire por 3-2 perante o Tondela. A turma famalicense, refira-se, marcou e sofreu em cinco dos últimos sete jogos que disputou - nesse mesmo período houve pelo menos 3 golos no total dos resultados.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Fama sofreu golos nos últimos seis duelos diante do Vitória, tendo sido a primeira equipa a encaixar em cinco desses duelos. No mais recente, apesar de ter sofrido, até venceu, batendo o Vitória fora de casa por 2-1.

CÓD 202 FC Famalicão 2.69 Empate 3.17 V. Guimarães 2.54