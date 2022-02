Villarreal-Real Madrid: merengues com visita complicada

CÓD 112 Villarreal 2.54 Empate 3.28 Real Madrid 2.56

Visita complicada para o Real Madrid de Carlo Ancelotti, com a deslocação habitualmente difícil ao reduto do Villarreal, num duelo da 24.ª jornada da Liga espanhola no qual os merengues entram em campo com 53 pontos, no 1.º posto, e onde defrontarão um submarino amarelo com 35, no 6.º.Sem Ferland Mendy e com Karim Benzema e Mariano em dúvida, o Real Madrid procura alcançar a quarta partida seguida sem perder no campeonato, num duelo no qual terá pela frente um Villarreal que, sem Francis Coquelin e Rubén Peña, parte em busca da terceira vitória consecutiva.Em termos de confronto direto, note-se que o Real Madrid leva oito encontros seguidos sem perder diante do Villarreal, com um registo de três vitórias e cinco empates nesse período. Um desses empates foi já nesta temporada, com o nulo verificado em Madrid, em setembro. Esse jogo, refira-se, foi uma exceção a alguns dados interessantes em termos de golos, já que foi o único dos últimos oito sem golos de ambas as equipas e um dos dois em que o marcador final não teve mais do que 3 golos.