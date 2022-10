Liverpool-Manchester City: jogo grande na Premier League

CÓD 166 Liverpool 3,6 Empate 3,95 Manchester City 1,83

Dia de jogo grande na Premier League, com um embate entre Liverpool e Manchester City marcado para as 16.30 deste domingo em Anfield. Frente a frente estarão os dois últimos campeões, que ainda assim vivem épocas bem distintas até agora.Os da casa são apenas décimos, com 10 pontos, chegando a este jogo vindos de três jornadas sem vencer. Ainda assim, a meio da semana tiraram a barriga de misérias ao golear o Rangers fora de casa por 7-1. Para este jogo, refira-se, Jurgen Klopp não poderá contar com Naby Keïta, Alex Oxlade Chamberlain, Arthur, Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold e Joël Matip.Quanto ao Man. City, sem John Stones, Kalvin Phillips e Kyle Walker, chega a este jogo numa grande fase, com 14 jogos seguidos sem perder e três partidas consecutivas sem sequer sofrer golo. A meio da semana, ainda assim, empatou de forma surpreendente diante do Copenhaga, para a Champions, naquele que foi um raro jogo que terminou a zeros.Quanto ao confronto direto, aí o registo dá vantagem aos de Liverpool, que levam quatro partidas seguidas sem perder diante dos citizens e seis a marcar, ainda que curiosamente acumulem já dez encontros consecutivos a sofrer. Esta época, refira-se, as duas equipas já se enfrentaram, tendo o Liverpool vencido por 3-1 na Community Shield.