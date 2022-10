Chelsea-Manchester United: dia de jogo grande na Premier League

CÓD 170 Chelsea 2,1 Empate 3,4 Manchester Utd. 3,25

Dia de jogo grande na Premier League, com Chelsea e Manchester United a encontrarem-se este sábado em Stamford Bridge, numa partida que colocará frente a frente o quarto e o quinto colocados, com 20 e 19 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Chelsea não terá disponíveis para este jogo Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Reece James e Conor Gallagher, sendo que nesta partida procurará a oitava partida seguida sem perder e a quinta sem sofrer golo (contando todas as provas) - em quatro desses jogos foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Olhando só à Premier League, o Chelsea não sofreu golos nos últimos três jogos, marcou pelo menos dois golos nos últimos cinco encontros caseiros e nos últimos três caseiros venceu sempre.Quanto ao United, sem Anthony Martial, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire e Brandon Williams - e com Christian Eriksen em dúvida -, leva cinco jogos sem perder e três sem sofrer. Nesses cinco encontros, três foram na Premier League e dois na Liga Europa, sendo que o mais recente foi o mais motivador, com uma vitória clara sobre o Tottenham por 2-0.Em termos de confronto direto, o Manchester United perdeu apenas um dos últimos onze jogos diante do Chelsea, sendo que nos últimos quatro o desfecho foi sempre o mesmo: um empate. Nesses quatro duelos o total de golos foi baixo, com dois em duas ocasiões e nenhum noutras duas.