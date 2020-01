A. Kontaveit-Simona Halep: registo favorável para a tenista romena

Anett Kontaveit e Simona Halep [na imagem] defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00), em jogo a contar para os quartos-de-final do Open de Austrália.



Nos oitavos-de-final a estoniana, número 31 do ranking WTA, bateu a polaca Iga Swiatek, número 56 do circuito, pelos parciais 6-7 (4-7), 7-5 e 7-5, ao passo que a tenista romena (n.º 3) eliminou a a belga Elise Mertens (n.º 17) do ranking mundial, com um duplo 6-4.



Nos dois últimos encontros entre ambas, de notar que Simona Halep venceu nas duas ocasiões.

