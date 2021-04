Aalborg-FC Porto: dragões tentam dar continuidade à caminhada histórica

Aalborg e FC Porto defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol, num encontro em que os dragões entram com uma vantagem (32-29) conseguida no duelo da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Aalborg registou quatro vitórias (Aarhus, Skjern, Ringsted e Holstebro) e uma derrota (FC Porto), enquanto que o FC Porto somou cinco triunfos consecutivos (Elverum, Boa Hora, Avanca, Madeira e Aalborg).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único duelo entre as duas formações, no passado dia 1, com o triunfo a cair para o lado dos dragões.

Teremos uma nova vitória portuguesa?