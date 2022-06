Aalborg-GOG: hora de decisões no campeonato dinamarquês de andebol

Hora de decisões no campeonato dinamarquês de andebol, com Aalborg e GOG a discutirem na tarde de domingo quem leva para casa o título. E a luta não podia estar mais renhida, já que no primeiro encontro o marcador ficou em 25-25. Quer isso dizer que, a atuar em casa, o Aalborg partirá em vantagem teórica, mas nisto do andebol... tudo pode acontecer.



Ainda assim, a verdade é que até a história dá vantagem ao Aalborg, que apenas perdeu um dos últimos dez jogos diante deste oponente. Esta época, em quatro, curiosamente há equilíbrio, com uma vitória para cada lado e dois empates.

Por Record

