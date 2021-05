Aarhus-Aalborg BK: playoff por um lugar na Conference League

Encontro final do playoff europeu do campeonato dinamarquês, com um embate entre o Aarhus e o Aalborg BK, duas equipas que terminaram a fase final no quarto posto da zona de campeão e no primeiro na zona de permanência. Quem vencer este playoff, a uma mão, garante o acesso também ao playoff da Conference League.



Frente a frente a estarão duas equipas que no passado recente têm registos algo distintos: os da casa venceram três dos últimos oito duelos que disputaram - perderam quatro e empataram outro -, ao passo que os visitantes venceram quatro deles, tendo apenas perdido dois. O Aarhus sofreu golos nos últimos três encontros, sendo que em cinco dos últimos seis viram-se pelo menos 3 no total do jogo.



Note-se que este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do Aarhus, por conta da vitória por 3-0 que conseguiu em dezembro. No outro encontro, jogado em outubro, houve empate a um.