Aarhus-Brondby: arranca o campeonato dinamarquês de futebol

Aarhus e Brondby defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato dinamarquês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não se encontram na máxima força.

Para esta partida, o Aarhus não poderá contar com a dupla Tingager e Mortensen, ambos a recuperar de lesão, enquanto que Bjur não poderá dar o seu contributo à formação visitante.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Aarhus registou um total de duas vitórias (Aalborg e Hobro) e três derrotas (Midtjylland, Nordsjaelland e Aalborg), ao passo que o Brondby somou três triunfos (Goteborg, Sonderjyske e Herstedoster) e dois empates (Odense e Holstein Kiel).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Aarhus, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Brondby a levar a melhor em apenas uma das três restantes ocasiões.