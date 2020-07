Aarhus-Midtjylland: campeão visita reduto do terceiro

Já consagrado como campeão nacional, o Midtjylland visita este domingo a visita do terceiro colocado Aarhus, numa partida da 33.ª jornada da fase de apuramento do campeão na qual o conjunto da casa está praticamente obrigado a triunfar para se manter na corrida pelo segundo posto da tabela.



Ainda assim, o passado recente não dá grande conforto ao Aarhus, já que nos últimos três jogos venceu apenas um, tendo por isso deixado algo comprometido o seu objetivo do segundo posto. Do lado contrário, o Midtjylland nem na hora dos festejos travou, já que vai em três vitórias seguidas, ainda que curiosamente a sua última derrota tenha sido mesmo perante este mesmo Aarhus.



Um resultado inesperado até mesmo para quem vê o confronto direto, já que em sete duelos desde 2017 o Midtjylland tinha ganho quatro.

CÓD 277 Aarhus 1.91 Empate 3.25 Midtjylland 2.9