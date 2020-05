Aarhus-Odense BK: na busca da vitória

No segundo jogo pós-pandemia, o Aarhus recebe esta segunda-feira a visita do Odense, numa partida da 25.ª jornada da Liga dinamarquesa que coloca frente a frente o quarto e o nono, respetivamente.



Mais bem colocado, com 41 pontos, o Aarhus chega a este encontro depois de na sexta-feira ter empatado diante do Randers, numa partida que ficou conhecida mundialmente pela presença inusitada de adeptos nas bancadas. Nesse duelo, refira-se, o Aarhus sofreu golos pelo terceiro encontro consecutivo, tendo sido também um dos cinco de seis jogos nos quais ambas as equipas marcaram.



Quanto ao Odense BK, não joga oficialmente desde março, sendo que chega a esta partida nuam sequência pouco positiva desde essa altura, com seis jogos seguidos sem ganhar e quatro a sofrer golos.



Quanto ao confronto direto, o Aarhus também tem relativa vantagem. Foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos e marcou ao Odense nos últimos oito duelos. E por falar em golos, de notar que seis dos últimos sete jogos tiveram três ou mais golos, com ambas as equipas a faturar.

CÓD 193 Aarhus 1.91 Empate 3.02 Odense BK 3.11