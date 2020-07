Aarhus-Odense BK: por um lugar na Liga Europa

Hora de decisões na Dinamarca, com Aarhus e Odense BK a discutirem esta quarta-feira qual das duas equipas se apurará para a próxima edição da Liga Europa, num playoff no qual se enfrentarão as equipas que finalizaram a fase regular em terceiro e nono, respetivamente.



Vindo da fase de apuramento do campeão, onde foi terceiro, o Aarhus terá pela frente um Odense que chega a esta fase depois de ter sido o primeiro na ronda de permanência e de ter afastado nas rondas prévias o Randers e o Horsens.



Por fim, olhar ao confronto direto recente, que por agora dá vantagem ao Aarhus, com seis vitórias nos últimos oito duelos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 122 Aarhus 1.61 Empate 3.36 Odense BK 3.9