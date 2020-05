Aarhus-Randers FC: aí está o regresso da Superliga dinamarquesa

Depois de mais de dois meses e meio de paragem devido à Covid-19, está de volta o campeonato da Dinamarca, com o encontro de reabertura a colocar frente a frente o Aarhus e o Randers FC, terceiro e sétimo colocados da prova, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 40 pontos, a formação da casa chega a esta partida vinda de uma série bem positiva, com apenas uma derrota nos últimos nove duelos, sendo que em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Randers, colocado em sétimo com 34 pontos, entra neste duelo numa fase prévia menos positiva, com três derrotas nos últimos nove duelos, havendo a particularidade de ter sofrido golos nos últimos quatro jogos.



Quanto ao confronto direto, o Randers nesse particular pode estar otimista, já que vai em onze duelos seguidos sem perder ante o Aarhus, uma equipa que sofreu golos nos quatro duelos mais recentes. Por outro lado, e falando em golos, de notar que cinco dos últimos seis jogos entre estas equipas tiveram dois ou menos golos.

CÓD 101 Aarhus 2.12 Empate 2.9 Randers FC 2.78