AC Milan-AC Monza: campeão recebe recém-promovido

CÓD 178 AC Milan 1,33 Empate 5,1 AC Monza 7,55

Terceiro colocado na tabela da Serie A, o AC Milan recebe este sábado a visita do recém-promovido Monza, numa partida da 11.ª jornada no qual terá pela frente uma equipa que entra em campo na 14.ª posição, com 10 pontos, menos 13 do que os milaneses.Com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o AC Milan tem até ao momento 20 golos marcados e 10 sofridos, chegando a esta partida vindo de uma sequência de vitórias intercaladas com derrotas - foi assim nos últimos sete encontros. Em termos de golos, houve 3 ou mais no total de seis dos últimos oito.Quanto ao AC Monza, tem 10 pontos, fruto de 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Em termos de golos, marcou 9 e sofreu 15. Curiosamente, olhando aos últimos seis jogos apenas por uma vez o Monza não foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, este será o primeiro jogo oficial entre estas duas equipas, depois de no passado terem disputado três particulares, todos ganhos pelo AC Milan.