AC Milan-AS Roma: Paulo Fonseca testa rossoneri em grande forma

Duelo de históricos na 5.ª jornada da Serie A, com um embate entre AC Milan e AS Roma que promete emoções fortes de princípio a fim. Será um teste importante para ambos os conjuntos, já que frente a frente estarão duas equipas que tentam fazer de 2020/21 finalmente o ano do regresso aos sucessos.



Nesse sentido, o AC Milan é a equipa que parece mais encaminhada para o conseguir, já que entra em campo em primeiro na tabela, numa impressionante série de 14 encontros consecutivos a vencer e 25 sem perder. Um registo simplesmente incrível para a turma onde atuam Diogo Dalot e Rafael Leão, que esta temporada tem também do seu lado outras estatísticas de relevo, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos e de ter chegado ao intervalo na frente em oito dos últimos dez. No plano menos positivo, o AC Milan terá neste duelo de resolver a questão sem os contributos de Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Léo Duarte, Ante Rebic e Matteo Gabbia.



Quanto à Roma de Paulo Fonseca, que neste duelo terá as baixas de Nicolò Zaniolo, Chris Smalling, Javier Pastore, Amadou Diawara e Gianluca Mancini, vem também de uma (mini) sequência positiva de quatro jogos seguidos sem perder e três a ganhar. Por outro lado, falando em golos, note-se que sete dos últimos oito encontros tiveram pelo menos 3 tentos.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que tem sido relativamente equilibrado, conforme mostram os últimos oito duelos, com quatro vitórias da Roma, três do AC Milan e um empate. Nesse sentido, note-se que a Roma vai em cinco jogos seguidos a sofrer diante do Milan, uma equipa que conseguiu ser a primeira formação a marcar em quatro desses duelos.

CÓD 179 AC Milan 2.07 Empate 3.69 AS Roma 3.35