AC Milan-At. Madrid: duelo à atenção do FC Porto

Sete anos depois do último embate, na altura nos oitavos-de-final da Champions de 2014, na qual os colchoneros até chegaram à decisão, AC Milan e At. Madrid voltam a encontrar-se esta terça-feira, agora numa partida do Grupo B na qual ambas as equipas vão partir em busca do primeiro triunfo na campanha.



Os espanhóis entraram em falso com um empate caseiro diante do FC Porto, ao passo que os italianos perderam por 3-2 com o Liverpool, num duelo no qual até se bateram bem, mas onde acabaram por cair perante o poderio inglês.



Olhando aos resultados recentes, o AC Milan chega a este jogo depois de um arranque de temporada no qual venceu cinco dos sete encontros que disputou - perdeu um e empatou outro -, ao passo que o Atlético venceu quatro, empatou três e perdeu um.



Do ponto de vista estatístico, o único dado relevante é o facto do AC Milan ter por hábito entrar a ganhar: foi assim em seis dos últimos oito encontros que disputou.



Por fim, as ausências: Tiemoué Bakayoko, Rade Krunic, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic falham o jogo do lado dos italianos; Thomas Lemar e Stefan Savic são baixas nos colchoneros.

CÓD 104 AC Milan 2.71 Empate 3.08 Atl. Madrid 2.59