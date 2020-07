AC Milan-Atalanta: Rafael Leão procura travar equipa sensação

Equipa sensação da Serie A, com um inesperado segundo lugar à entrada da antepenúltima jornada, a Atalanta visita esta sexta-feira o reduto do AC Milan, numa partida na qual tentará dar seguimento à sua boa fase recente, com 17 partidas seguidas sem perder, numa série na qual se contam vitórias diante da Lazio ou Nápoles e um empate com a Juventus.



Quanto ao Milan, entra em campo como sexto, ainda na luta pelo quinto posto, e também surge num bom momento, no caso de dez jogos consecutivos sem perder, com três vitórias consecutivas. Ainda assim, a equipa de Rafael Leão leva cinco encontros consecutivos a sofrer, sendo que nesses mesmos cinco jogos conseguiu marcar sempre. Falando em golos, de notar que os últimos sete duelos tiveram pelo menos três golos.



A finalizar, de olho no confronto direto, e depois da goleada por 5-0 na primeira volta, de notar que o AC Milan sofre golos ante dos de Bérgamo há seis partidas. num total de 14 tentos sofridos e apenas 5 marcados.

CÓD 134 AC Milan 2.92 Empate 3.91 Atalanta 2.2