AC Milan-Bolonha: milaneses não perdem na Serie A há 13 jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 135 AC Milan 1.33 Empate 5 Bolonha 7.65

Campeão em título, o AC Milan procura manter o registo ainda sem derrotas neste arranque de temporada - tem até ao momento 4 pontos, com uma vitória e um empate. Pela frente, nesta 3.ª jornada da Serie A, estará o Bolonha, uma equipa que neste começo de época tem um empate e uma derrota e que, por isso, totaliza apenas 1 ponto.Olhando aso registos recentes, de notar que o AC Milan acumula 13 jogos seguidos sem perder na Serie A, ao passo que o o Bolonha no campeonato venceu apenas um dos últimos onze jogos fora de portas. Em termos globais, o AC Milan tem cinco jogos seguidos sem perder e três a sofrer, isto contando também duelos de preparaçãoEm relação ao confronto direto, o balanço não podia ser mais claro: o Milan não perdeu nenhum dos últimos 13 jogos e em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo já estava na frente. A exceção, curiosamente, foi na época passada, com um nulo em San Siro, depois de na primeira volta os milaneses terem goleado em Bolonha. Como será desta vez?