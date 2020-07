AC Milan-Bolonha: Rafael Leão em ação na Serie A

O AC Milan, de Rafael Leão, recebe este sábado o Bolonha, em jogo a contar para a 34.ª jornada da Liga italiana, num encontro que colocará frente a frente duas formações separadas por dez pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o AC Milan posiciona-se no 7.º lugar, com 53 pontos, enquanto que o Bolonha é 10.º colocado, com 43.

No que diz respeito ao jogos casa e fora, o AC Milan é a 7.ª melhor equipa do campeonato a jogar no seu estádio. Num total de 16 encontros disputados em San Siro, a formação orientada por Pioli somou 26 pontos, marcou 22 golos e sofreu 18. Já o Bolonha, é a 8.ª melhor equipa da prova a jogar fora de portas. Em 17 partidas disputadas, o Bolonha somou 27 pontos, marcou 26 golos e sofreu 24.

Nos últimos cinco jogos disputados, o AC Milan registou três vitórias (Lazio, Juventus e Parma) e dois empates (Spal e Nápoles), ao passo que o Bolonha somou um triunfo (Inter), três empates (Cagliari, Parma e Nápoles) e uma derrota (Sassuolo).

Relativamente ao confronto direro recente, destaque para a superioridade do AC Milan, que venceu quatro dos últimos cinco duelos diante do Bolonha, tendo-se registado ainda um empate entre as duas equipas.