AC Milan-Chelsea: empatados no Grupo E da Champions

CÓD 109 AC Milan 3 Empate 3,35 Chelsea 2,25

Encontro com cariz de importância máxima para AC Milan e Chelsea no Grupo E da Liga dos Campeões, com um embate entre duas equipas que ocupam a 2.ª e 3.ª posições, ambas com 4 pontos.A atuar fora de casa nesta partida, os londrinos entram em campo com vantagem no confronto direto, pelo que para conseguir ficar à frente da turma inglesa e depender apenas de si o AC Milan tem obrigatoriamente de vencer esta terça-feira.E a verdade é que, deixando de lado esse jogo para esquecer da semana passada (derrota por 3-0). Milan vem de uma vitória moralizadora diante da Juventus por 2-0. A questão é que Piolo tem várias baixas, o que poderá complicar a sua tarefa. A saber: Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias, Simon Kjaer, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.Quanto ao Chelsea, vem de quatro jogos sem perder e três vitórais seguidas, tendo nesse período marcado 9 golos e sofrido apenas 2. Neste jogo não contará com Wesley Fofana e N'Golo Kanté, não se sabendo ainda se Hakim Ziyech poderá ser opção.Nota final para outras estatísticas, nomeadamente os golos, já que apenas dois dos últimos oito jogos do Chelsea não tiveram 3 ou mais golos, ao passo que no caso do Milan foi apenas 1 dos últimos seis.