AC Milan-Génova: duelo de opostos na Serie A

CÓD 167 AC Milan 1.31 Empate 4.73 Génova 8.9

Duelo de equipas em pólos opostos da tabela da Serie A, com um embate entre o líder AC Milan e o penúltimo colocado Génova.Com 68 pontos, o AC Milan entra em campo em grande momento, vindo de 12 jogos seguidos sem perder e seis sem sofrer qualquer golo. Falando em golos, nenhum dos últimos sete jogos dos milaneses teve mais do que 2 golos.Quanto ao Génova, tem somente 22 pontos e tem 3 de atraso para a zona de salvação. Vem de duas derrotas seguidas, a última das quais por 4-1 na receção à Lazio, naquele que foi o único dos últimos dez jogos que teve pelo menos 3 golos. Por outro lado, o Génova venceu apenas um dos últimos 29 jogos no campeonato, algo que tentará inverter neste duelo, ainda que a tarefa seja complicada.Já no confronto direto há que referir que o AC Milan perdeu apenas um dos últimos onze jogos diante do Génova, sendo que esta temporada venceu os dois que se disputaram: 3-0 no campeonato e 3-1 na Taça de Itália.