AC Milan-Inter: dérbi milanês nas 'meias' da Taça de Itália

CÓD 178 AC Milan 2.9 Empate 3.25 Inter de Milão 2.15

Dia de dérbi milanês na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, com o AC Milan a receber esta terça-feira a visita do Inter, num duelo repleto de história que promete emoções fortes de princípio a fim.Sem Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali, Simon Kjaer e Marko Lazetic, o AC Milan tenta neste jogo alcançar o sétimo encontro consecutivo sem perder, isto depois de nos últimos seis ter ganho três e empatado outros três. Em quatro dos últimos cinco jogos a equipa de Rafael Leão foi a primeira a faturar.Quanto ao Inter, está praticamente na máxima força, mas leva quatro partidas seguidas sem vencer, com duas derrotas e dois empates no registo. Em termos de golos, o Inter não marcou em nenhum dos últimos três jogos, sendo que nos últimos cinco duelos o marcador final ficou sempre abaixo dos 3 golos.Quanto ao confronto direto, aí o registo de golos é bem mais positivo: apenas um dos últimos seis dérbis milaneses não teve 3 golos e tentos de ambas as equipas. O Inter leva nove jogos seguidos a marcar ao Milan, sendo que esta época, em dois duelos, perdeu o mais recente e empatou o primeiro. Como será desta?