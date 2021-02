AC Milan-Inter Milão: dérbi com liderança em jogo

Separados por 1 ponto na frnete da Serie A, AC Milan e Inter Milão encontram-se este domingo no chamado Derby della Madonnina, numa partida da 23.ª jornada do campeonato italiano no qual estará, para lá da tal rivalidade, a liderança da prova.



Entra em melhor posição o Inter Milão, com 50 pontos e uma sequência de seis jogos seguidos sem perder - mas que neste jogo não terá Daniele Bonera, Brahim Díaz e Ismael Bennacer. Por outro lado, o Inter perdeu apenas um dos últimos 17 jogos fora de casa que disputou na Serie A, sendo que em cinco dos últimos seis conseguiu pelo menos marcar dois golos.



Quanto ao AC Milan de Rafael Leão e Diogo Dalot, tem 49 pontos e é habitualmente uma equipa com golo nos seus encontros: cinco dos últimos jogos que disputou tiveram pelo menos 3, sendo que em quatro dos últimos cinco a vantagem ao intervalo já era do AC Milan. Por outro lado, o AC Milan marcou pelo menos 2 golos em dez dos últimos doze jogos caseiros que disputou na Serie A.



Quanto ao confronto direto, houve até agora dois jogos esta temporada, com uma vitória para cada lado, ambas por 2-1. O Milan foi a primeira equipa a consegui-lo, na Serie A, em outubro, tendo posteriormente o Inter 'devolvido' a prenda, ao ganhar na Taça de Itália em janeiro.



Olhando às contas globais deste enorme dérbi, o AC Milan tem 113 vitórias contra as 83 do Inter, ainda que o registo dos últimos anos seja algo inverso, com seis vitórias do Inter e somente 3 do Milan nos últimos onze duelos.

CÓD 165 AC Milan 3.4 Empate 3.53 Inter de Milão 1.98