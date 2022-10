AC Milan-Juventus: duelo de titãs em San Siro

CÓD 179 AC Milan 2,05 Empate 3,3 Juventus 3,5

Duelo de titãs em San Siro na 9.ª jornada da Serie A, com AC Milan e Juventus a encontrarem-se pelas 17 horas num duelo que colocará frente a frente o último campeão e uma equipa que na última década dominou o futebol italiano como ninguém.Em melhor posição, o AC Milan entra em campo com 17 pontos na 5.ª posição, fruto de 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A turma milanesa, com Rafael Leão sempre em destaque, tem até ao momento 16 golos marcados e 9 sofridos, mas chega a este jogo com o moral algo abalado pela derrota a meio da semana na Champions, frente ao Chelsea.Em sentido inverso, a Juventus vem de uma vitória sobre o Maccabi Haifa por 3-1,a primeira nesta Champions, ainda que entre em campo com menos 4 pontos (13), mercê dos 3 triunfos, 4 empates e 1 derrota. A Vecchia Signora tem 12 golos marcados e 5 sofridos.Falando em golos, analisando todos os jogos, o AC Milan leva sete necontros seguidos a sofrer, ainda que em seis deles tenha conseguido também marcar. No caso da Juventus, cinco dos últimos seis jogos da turma de Turim tiveram 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos sete a Juve marcou e também sofreu.Quanto ao confronto direto, o AC Milan leva três jogos seguidos sem perder diante da Juventus: dois empate na época passada e um triunfo na segunda volta em 2020/21.