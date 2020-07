AC Milan-Juventus: Rafael Leão e Cristiano Ronaldo em ação na Serie A

Lançados para a conquista de mais um título da Liga italiana, a Juventus desloca-se, esta terça-feira, até San Siro para defrontar o AC Milan, em jogo da 31.ª jornada da prova, num confronto que colocará Rafael Leão e Cristiano Ronaldo frente a frente.

À entrada para esta ronda, o AC Milan posiciona-se no 7.º lugar, com 46 pontos, fruto de 13 vitórias, sete empates e dez derrotas, enquanto que a Juventus é líder isolada da prova, com 75 pontos, após somar 24 triunfos, três empates e três derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, os rossoneri registaram três vitórias (Lecce, AS Roma e Lazio) e dois empates (Juventus - a contar para a Taça de Itália - e Spal), ao passo que a vecchia signora somou quatro triunfos (Bolonha, Lecce, Génova e Torino) e uma derrota (Nápoles - a contar para a Taça de Itália).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da Juventus nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates, um com golos (1-1) e outro sem (0-0).