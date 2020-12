AC Milan-Lazio: líder recebe visita perigosa

Vindo de um triunfo por 2-1 diante do Sassuolo no qual Rafael Leão se destacou pelo golo que marcou nos primeiros segundos, o AC Milan recebe esta quarta-feira a visita da Lazio, no jogo grande da jornada 14 da Serie A, que colocará frente a frente o líder com 31 pontos, e o oitavo, com menos 10.



Em melhor posição, o AC Milan entra em campo ainda sem qualquer derrota esta temporada na Serie A, ao passo que do lado oposto estará uma Lazio que leva já quatro desaires, o úlitmo dos quais há duas semanas, na receção ao Hellas Verona.



Sem derrotas na Serie A há 25 partidas (a série vem já da temporada passada), o AC Milan marcou pelo menos dois golos nos últimos 15 encontros que disputou, ao passo que a Lazio nos últimos dez jogos também marcou sempre pelo menos uma vez.



Por fim um olhar ao confronto direto, que mostra um equilíbrio absoluto nos últimos seis jogos: duas vitórias para cada lado e dois empates. Qual será a tendência desta vez?

CÓD 136 AC Milan 2.15 Empate 3.5 Lázio 2.97