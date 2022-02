AC Milan-Lazio: Rafael Leão contra Jovane na Taça de Itália

Duelo de históricos nos quartos-de-final da Taça de Itália, com AC Milan e Lazio a encontrarem-se esta quarta-feira em San Siro, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que estão numa fase recente relativamente similar.



Terceiro na Serie A, com 52 pontos, o AC Milan de Rafael Leão entra em campo vindo de um grande triunfo diante do rival Inter Milão, algo que poderá servir de motivação para este encontro com os romanos, que por seu turno entram em campo vindos de uma vitória sobre a Fiorentina por 3-0 e de quatro partidas seguidas sem perder. Em termos de sequências e estatísticas, a Lazio de Jovane Cabral leva quatro partidas sem sofrer golos.



Em relação a golos, note-se que cinco dos últimos sete jogos do Milan tiveram pelo menos 3 no total, ao passo que no caso da Lazio esse registo viu-se em sete dos últimos nove.



Em termos de confronto direto, o registo tem sido equilibrado, com três vitórias para cada equipa nos últimos seis duelos. No mais recente, em setembro, levou a melhor o Milan por 2-0, num jogo que foi a exceção em termos de golos dos últimos cinco - todos os outros tiveram pelo menos 3 no total.

