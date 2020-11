AC Milan-Lille: duelo entre portugueses na Europa

AC Milan e Lille defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do grupo H da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com vários jogadores portugueses no seu plantel.

À entrada para esta ronda, os rossoneri - de Diogo Dalot e Rafael Leão - posicionam-se no 1.º lugar do grupo, com 6 pontos, fruto de duas vitórias nos dois primeiros encontros realizados, enquanto que o Lille - de Renato Sanches, José Fonte e Xeka - encontra-se no 2.º posto, com 4 pontos, após somar um triunfo e um empate até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, o AC Milan registou quatro vitórias (Inter, Celtic, Sparta Praga e Udinese) e um empate (AS Roma), ao passo que o Lille somou dois triunfos (Lens e Sparta Praga) e três empates (Nice, Celtic e Lyon).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação francesa, uma vez que venceu um dos dois duelos disputados até ao momento entre as duas equipas (o restante terminou empatado a zeros).