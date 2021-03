AC Milan-Nápoles: com portugueses nos dois lados

Encontro de equipas históricas na Serie A, com o segundo colocado AC Milan a receber a visita do sexto colocado Nápoles, numa partida da 27.ª jornada do campeonato italiano que colocará frente a frente duas formações separadas por 9 pontos.



Em melhor posição na tabela, o AC Milan de Rafael Leão e Diogo Dalot vem de cinco jogos seguidos sem perder (contando todas as provas), sendo que para este duelo tem uma lista de ausentes que poderá dar algumas dores de cabeça: Ismael Bennacer, Mario Mandzukic, Ante Rebic, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic.



Quanto ao Nápoles de Mário Rui, vem de quatro jogos seguidos sem perder, sendo que em três deles se viram pelo menos 3 golos no marcador. E por falar em golos, nos últimos quatro jogos fora de casa os napolitanos sofreram pelo menos por 2.



Em relação ao confronto direto, o Milan leva cinco jogos seguidos sem perder e quatro a marcar. Na primeira volta houve vitória por 3-1 em Nápoles. Como será agora?

CÓD 160 AC Milan 2.46 Empate 3.07 Nápoles 2.64