AC Milan-Parma: rossoneri tentam sonho europeu com Bruno Alves pela frente

O sonho europeu ainda é possível para o AC Milan, equipa que entra esta quarta-feira em campo para receber o Parma, de Bruno Alves, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga italiana, prova que é liderada pela Juventus de Cristiano Ronaldo.



À entrada para esta ronda, o AC Milan posiciona-se no 7.º lugar da prova, com 50 pontos, fruto de 14 vitórias, oito empates e dez derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Parma encontra-se na 12.ª posição, com 40 pontos, após somar onze triunfos, sete empates e 14 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, os rossoneri registaram três triunfos (AC Milan, Lazio e Juventus) e dois empates (Spal e Nápoles), ao passo que o Parma somou quatro derrotas (Inter, Verona, AS Roma e Fiorentina) e um empate (Bolonha).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do AC Milan com quatro triunfos registados nos últimos cinco duelos diante do Parma, que venceu apenas dois dos últimos cinco confrontos disputados.

