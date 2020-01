AC Milan-Sampdoria: regresso aos triunfos na mira

Afundado na 11.ª posição, o AC Milan procura retomar o caminho vitorioso na Serie A, quando pelas 14 horas receber a visita da Sampdoria, a 17.ª colocada da tabela do campeonato italiano.



Equipa histórica do futebol transalpino, o AC Milan entra em campo neste duelo duas semanas depois da humilhação sofrida diante da Atalanta, um resultado que espera apagar neste regresso à ação já em 2020. A animar as hostes milanesas estará o regresso de Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco que passará a ser uma das maiores esperanças da equipa para tentar sair da zona inferior da tabela.



Do lado oposto, a Samp vive também uma época negativa, com apenas uma vitória nos últimos cinco duelos, sendo que a atuar fora de portas este ano conseguiu somente três triunfos num total de dez jogos. Como será desta vez?

CÓD 125 AC Milan 1.52 Empate 3.88 Sampdoria 5.84