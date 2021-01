AC Milan-Torino: líder em busca do regresso às vitórias

Vindo de uma derrota diante da Juventus, a sua primeira na presente temporada da Serie A, o AC Milan recebe este sábado a visita do Torino, num embate da 17.ª ronda que colocará frente a frente o líder e o 17.º colocados, respetivamente.



Separados por 16 posições, os dois conjuntos entram em campo com 25 pontos entre si, algo que dá força ao estatuto de favoritos aos milaneses, até porque esquecendo essa derrota com a Juventus a época está a correr da melhor forma à equipa de Rafael Leão e Diogo Dalot. Ainda assim, note-se que o Torino leva quatro jogos seguidos sem perder, com uma vitória e três empates, um deles diante do Nápoles.



Olhando a estatísticas, há vários pontos a destacar, nomeadamente no que a golos diz respeito. Em cinco dos últimos seis jogos do AC Milan houve pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram, ao passo que em sete dos últimos oito do Torino as duas formações conseguiram fazer o marcador rolar.



Quanto ao confronto direto, o Milan venceu os dois jogos mais recentes, isto depois de ter estado seis encontros seguidos sem conseguir bater a formação de Turim. Como será desta vez?

CÓD 128 AC Milan 1.62 Empate 3.78 Torino 4.88