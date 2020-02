AC Milan-Torino: milaneses procuram voltar a vencer

Sem vitórias nos últimos três encontros, mas até moralizado pelo empate conseguido diante da Juventus para a Taça no último jogo disputados, o AC Milan de Rafael Leão recebe esta segunda-feira, no fecho da jornada 24 da Serie A, a visita de um Torino numa crise bem pior, já que nos últimos cinco encontros perdeu sempre. E pior do que perder é mesmo o facto de nesse mesmo período ter sofrido 20 golos e apenas ter marcado 4.



Quanto ao Milan, que nesta partida não poderá contar com Léo Duarte e Lucas Biglia, há a destacar o facto de a atuar em casa não perder há oito partidas, numa sequência na qual conseguiu cinco empates e três vitórias. Um delas diante deste mesmo Torino, num embate da Taça apenas resolvido no prolongamento e com vitória milanesa por 4-2.



Uma vitória que, curiosamente, na primeira volta se registou do lado inverso, com o Torino a vencer por 2-1. De resto, há que referir que o Milan não bate o Torino para a Serie A desde 2016/17, tendo de lá para cá empatado quatro encontros e perdido dois.