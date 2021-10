AC Milan-Torino: último duelo foi um autêntico pesadelo para a turma de Turim

AC Milan e Torino defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato italiano de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que apresentam muitas baixas.

Para esta partida, o AC Milan não poderá contar com o contributo dos lesionados Florenzi, Maignan, Messias e Plizzari. Já o Torino não contará com os também lesionados Ansaldi, Edera, Mandragora, Pjaca e Verdi.

À entrada para esta ronda, o AC Milan posiciona-se no segundo lugar da tabela classificativa, com 25 pontos, fruto de oito vitórias e um empate, enquanto que o Torino encontra-se no 12.º posto, com 11 pontos, após somar três triunfos, dois empates e quatro desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o AC Milan registou três vitórias (Atalanta, Verona e Bolonha) e duas derrotas (Atlético Madrid e FC Porto), ao passo que o Torino somou um triunfo (Génova), dois empates (Lazio e Veneza) e dois desaires (Juventus e Nápoles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de o Milan ter vencido todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o último embate entre as duas formações a ficar especialmente marcado na memória da formação de Turim. Porquê? Ora porque foram goleados por... 0-7.