AC Milan-Torino: último jogo dos visitantes pode ter deixado mossa

AC Milan e Torino defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália, num encontro que se irá realizar no Giuseppe Meazza, em San Siro.



Nos últimos cinco jogos disputados, o AC Milan registou quatro triunfos (Brescia, Udinese, Spal e Cagliari) e um empate (Sampdoria), ao passo que o Torino somou três vitórias (AS Roma, Genova e Bolonha) e duas derrotas (Sassuolo e Atalanta - o último, momento que perdeu por 0-7).



No que toca ao confronto direto destaque para dois triunfos do Torino contra nenhum do AC Milan, sendo que registaram-se ainda três empates entre as duas formações nos últimos cinco jogos disputados.



Entre estas duas formações apenas o AC Milan conseguiu conquistar esta prova, por uma ocasião, em 2002/03.

CÓD 191 AC Milan 1.62 Empate 3.74 Torino 4.98